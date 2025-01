Trendprognose für 2025 - Markt für Spirituosen und Cocktails verändert sich deutlich

Welche fünf wichtigsten Trends werden die Cocktailkultur und Spirituosenindustrie 2025 prägen? Dieser Frage geht der „Cocktail Trends Report“ des Spirituosenherstellers Bacardi nach. Er entstand in Zusammenarbeit mit The Future Laboratory (TFL). Eine Kernaussage: Diese Getränke werden stärker mit Premium-Ansprüchen verbunden.

Auch Spirituosenmarken sollen engere Bindungen der Menschen untereinander fördern und zu gemeinschaftlichen Erlebnissen beitragen. Das ist ein Ergebnis des „Cocktail Trends Report“. Bildquelle: Getty Images

In seinem inzwischen zum sechsten Mal erschienenen jährlichen „Cocktail Trends Report“ will der Spirituosenhesteller Bacardi aufzeigen, welche fünf Trends die Cocktailkultur und die Spirituosenindustrie 2025 am meisten prägen werden.

Der Bericht wurde in Zusammenarbeit mit The Future Laboratory erstellt. Er stützt sich auf Daten aus von Bacardi durchgeführten und externen Untersuchungen, Verbraucherumfragen, Interviews mit Barkeepern und Erkenntnissen von TFL.

„Die sich wandelnde Einstellung der Verbraucher wird eine längerfristige Premiumisierung ermöglichen“, sagt Martin Raymond, Mitbegründer von The Future Laboratory, voraus. „Heute entwickeln sie sich weg vom ‚Konsumenten‘ von Produkten hin zum ‚Kurator‘ und ‚Sammler‘ von Erfahrungen.“

Diese Makrotrends werden prognostiziert

1. Premium-Fans: Viele Verbraucher sind aufgeschlossen für Premium-Unterhaltungserlebnisse im Zusammenhang mit dem Konsum von Cocktails und Spirituosen. Auch Marken und Verkaufsstätten im Lebensmitteleinzelhandel könnten dieser Nachfrage nachkommen.

2. Wichtige Rolle der Experten: Verbraucher fühlen sich zunehmend von Orten angezogen, die von Experten geleitet werden oder wo sie auf Experten treffen. Barkeeper nehmen eine völlig neue, einflussreiche Rolle in Cocktailmomenten ein und verwandeln sich in Designer, Lehrende und Meinungsführer. Ihr Einfluss ist unbestreitbar, weil menschliche Verbindungen für bedeutungsvolle Erlebnisse vor Ort eine Priorität sind. Auch im Lebensmitteleinzelhandel sind Aktionen und Events mit Barkeepern und anderen Branchen-Experten gut vorstellbar.

3. Neue Cocktail-Grenzen: Weil die Verbraucher nach tieferen und intensiveren Erlebnissen suchen, entsteht eine neue Grenze der Cocktailkultur, in der Aromen, Formate und Momente zu völlig neuen Sinneserfahrungen erhoben werden. Angesichts der digitalen Müdigkeit und des wachsenden Wunsches nach kultureller Erkundung sehnen sich die Menschen nach echter, multisensorischer Einbeziehung.

4. Kulinarische Genießer: Weil Essen als Statussymbol im Mittelpunkt steht, verändert die kulinarische Kreativität die Cocktailkultur. So könnten mithilfe von Küchenzutaten wie Milch, Öl und Salzlake Premium-Getränke hergestellt werden. Bemerkenswert ist ebenfalls das Verbraucherinteresse an herzhaften und kräuterartigen Aromen, das im vergangenen Jahr dem Report zufolge um 20 beziehungsweise 15 Prozent gestiegen ist.

5. Die Spirituose der Zukunft: Die Spirituosenindustrie steht vor einer transformativen Zukunft, die von einer Mischung aus Optimismus und Zielstrebigkeit angetrieben wird. Während sich Marken weiterentwickeln, um sich an den Werten der Verbraucher der nächsten Generation auszurichten, wird es 2025 einen Vorstoß in Richtung Inklusivität geben, insbesondere im Bereich der Destillation.

Verbraucher suchen zunehmend nach sinnvollen Verbindungen. Deshalb wird die Branche gemeinschaftsorientierte Initiativen ergreifen, bei denen Marken engere Bindungen fördern und positive Veränderungen vorantreiben.

Weltweite Top-Ten-Cocktails für 2025

Der Bacardi-Report prognostiziert darüber hinaus die weltweiten Top-Ten-Cocktails für 2025. Diese sind: