Grundlegender Strategiewechsel - Deutschland Card wird zur Commerce-Media-Plattform

Die Deutschland Card wandelt sich ab 2025 zu einer Commerce-Media-Plattform für personalisiertes Marketing. Mit mehr als zehn Millionen aktiven Nutzern zielt das Unternehmen auf Marken der Konsumgüterindustrie. Ein neues Feature ist der Kassenbon-Upload in der App.

Seit 16 Jahren steht die Deutschland Card für kanalübergreifende Kundenkommunikation. Bildquelle: DeutschlandCard GmbH

Die Deutschland Card, eines der führenden Kundenbindungsprogramme in Deutschland, hat eine umfassende strategische Neuausrichtung angekündigt. Das Unternehmen wird seine Plattform nach eigenen Angaben ab Januar 2025 zu einer agilen Commerce-Media-Plattform für hochpersonalisiertes Direct-to-Consumer-Marketing umwandeln.

Größte händlerübergreifende Marketingplattform in Deutschland

Mit dieser Neupositionierung wendet sich die Deutschland Card, die zu Bertelsmann Marketing Services gehört, vor allem an Marken aus der Konsumgüterindustrie. Diese sollen durch direkte Kundenkommunikation ihre Reichweite gezielt steigern können. Nach eigenen Angaben verfügt das Unternehmen über mehr als zehn Millionen aktive Nutzer und wird damit zur größten händlerübergreifenden Marketingplattform in Deutschland.

„Unser Marktumfeld hat sich in den vergangenen Jahren dynamisch verändert“, erklärt Dirk Kemmerer, Geschäftsführer der DeutschlandCard. „In einer digitalisierten Welt erwarten Verbraucher personalisierte Erlebnisse und maßgeschneiderte Angebote in Echtzeit. Konsumgüterhersteller hingegen wollen die direkte Kommunikation mit den Endkunden stärken“, so Kemmerer weiter.

Eine Rolle für die Neupositionierung dürfte auch das Ende der Kooperation mit dem Schwergewicht Edeka spielen. Der Edeka-Verbund wechselt von der Deutschland Card zu Payback.

Kassenbon-Upload als neues Feature in der App

Kern der neuen Strategie ist eine umfangreiche, händlerübergreifende Präferenzdatenbank. Diese reichert das Unternehmen kontinuierlich durch das Nutzungs- und Kaufverhalten der Programmteilnehmer an. Sie soll die Basis für eine datengetriebene, präzise Ansprache bilden.

Ein neues Feature ist der Kassenbon-Upload in der Deutschland-Card-App. Nutzer erhalten künftig für jeden eingescannten Kassenbon eine zusätzliche Belohnung – unabhängig vom Einkauf. Dies soll Marken tiefe Einblicke in die Warenkörbe der Teilnehmer ermöglichen.

Abschied vom klassischen Multipartner-Bonusprogramm

Die Deutschland Card erweitert zudem ihre händlerunabhängige Angebotswelt. Nutzer können über die App und das Web tagesaktuelle Angebote erkunden und eine Produktsuche samt Preisvergleich der Online-Shops nutzen. Auch das Blättern in der digitalen Prospektwelt belohnt das Unternehmen.

Mit diesen Neuerungen verabschiedet sich die Deutschland Card vom klassischen Multipartner-Bonusprogramm. Das Unternehmen betont jedoch, dass alle bisherigen Partner weiterhin ihre vertraglich zugesicherten Leistungen erhalten und Nutzer sowohl das bisherige als auch das neue Modell nutzen können.