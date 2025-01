Kundenbindung im Handel - Edeka startet Payback-Programm in 11.000 Märkten

Im neuen Werbespot von Edeka zum Start von Payback wird ein Markt mit blauen Bällen geflutet. Bildquelle: Edeka

Der Edeka-Verbund hat eine breit angelegte Werbekampagne gestartet, um seine neue Partnerschaft mit dem Bonusprogramm Payback zu bewerben. Der Handelsverbund setzt dabei auf einen 20-sekündigen Fernsehspot, in dem ein Edeka-Markt von blauen Payback-Punkten geflutet wird. Taucher, ein Meerjungmann und Paddler spielen in dem Spot die Hauptrollen, teilte das Unternehmen mit. Die Kampagne läuft nach Angaben von Edeka auch auf Plakatwänden, in Handzetteln, auf der Unternehmenswebsite, in Newslettern sowie in den Apps und Kundenmagazinen des Handelsverbunds.

Die Kunden können ab sofort in den rund 11.000 Märkten von Edeka, Netto Marken-Discount, Marktkauf und Trinkgut Payback-Punkte sammeln und einlösen sowie Coupons aktivieren. Zum Start der Partnerschaft bietet der Handelsverbund Willkommens-Coupons mit bis zu 15-fachen Punkten an.

Größtes Bonusprogramm Deutschlands

Payback ist nach eigenen Angaben mit 31 Millionen aktiven Kunden das größte Bonusprogramm in Deutschland. Die Kunden können die Payback-Karte und die Payback-App nutzen. Außerdem lässt sich Payback mit den Apps von Edeka und Netto Marken-Discount verknüpfen, sodass die Kunden mit einem Scan die Vorteile beider Systeme nutzen können.

„Wir freuen uns sehr, dass es nun losgeht und unsere Kundinnen und Kunden endlich die vielen attraktiven Payback Einkaufsvorteile im Edeka-Verbund erleben können“, so Claas Meineke, Vorstand Marketing und Vertrieb der Edeka Zentrale.

Bisher war dser große Payback-Partner im deutschen Lebensmitteleinzelhandel Rewe gewesen. Doch der Konzern hatte seine Zusammenarbeit mit Payback zum Jahreswechsel beendet und ein eigenes Bonusprogramm aufgelegt.