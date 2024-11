Der Drogeriemarkt Budni bietet einen neuen Service an und ermöglicht in ausgewählten Filialen einen Lieferservice über den Dienstleister Wolt. Sechs Filialen in Hamburg und Berlin nehmen teil. Kunden können sich rund 10.000 Artikel innerhalb von 35 Minuten nach Hause liefern lassen.

Lieferservice im Drogeriehandel: Die Verkaufspreise entsprechen nach den Ladenverkaufspreisen der jeweiligen Budni-Filiale. Bildquelle: Wolt

Der Drogeriemarkt Budni lässt sein Sortiment in Berlin und Hamburg jetzt auch über den Lieferdienst Wolt ausliefern. Kunden können sich rund 10.000 Artikel aus dem Budni-Sortiment in etwa 35 Minuten nach Hause bringen lassen, teilt das Unternehmen mit.

Jeweils drei Filialen in Hamburg und Berlin dabei

Zum Start beteiligen sich sechs Filialen an dem neuen Service - drei in Hamburg und drei in Berlin. Die Hamburger Filialen befinden sich in den Stadtteilen St. Georg, Sternschanze und Hoheluft-West. In Berlin sind die Filialen in Prenzlauer Berg und Charlottenburg dabei.

„Wir möchten unseren Kunden noch mehr Service bieten“, begründete Budni-Geschäftsführer Christoph Wöhlke die Kooperation. „Denn auch wenn sich ein Budni in direkter Nachbarschaft befindet, gibt es natürlich manchmal auch gute Gründe, warum man nicht in den Markt kommen kann.“

Budni liefert zu Filialpreisen

Die Verkaufspreise entsprechen nach Unternehmensangaben des Unternehmens den Ladenverkaufspreisen der jeweiligen Budni-Filiale. Auch Wochenangebote seien im Lieferangebot enthalten. Die Auslieferung erfolge ab 9 Uhr bis 30 Minuten vor Ladenschluss der jeweiligen Filiale.

Budni betreibt nach eigenen Angaben mehr als 190 Filialen und beschäftigt rund 1.950 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist vor allem im Großraum Hamburg aktiv. Dort hat man es nach eigener Aussage zum Marktführer unter den Drogeriemarktunternehmen gebracht.