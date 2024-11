Lidl bringt eine limitierte Auflage der begehrten Dubai-Schokolade in seine Märkte. Bildquelle: Lidl

Lidl Deutschland bringt Mitte Dezember eine eigene Dubai-Schokolade auf den Markt. Der Discounter bietet die Schokolade der Eigenmarke Deluxe in den Varianten Vollmilch und Zartbitter an, wie das Unternehmen mitteilte. Die Einführung ist zunächst auf 10.000 Tafeln limitiert und erfolgt in ausgewählten Filialen.

Der Lebensmittelhändler reagiert damit auf den aktuellen Trend um die Dubai-Schokolade, die in Deutschland für lange Warteschlangen vor Geschäften sorgt. Der Kakao für die Dubai-Schokolade stammt nach Unternehmensangaben aus nachhaltigem Anbau und ist nach den Standards der Rainforest Alliance zertifiziert. Lidl verwendet nach eigenen Angaben seit 2017 in allen Eigenmarken ausschließlich Kakao aus nachhaltigerem Anbau.

Die Beliebtheit der Süßigkeit hat mittlerweile auch zu illegalen Einfuhren geführt. Erst kürzlich stoppten Zöllner an der deutsch-schweizerischen Grenze einen Lieferwagen mit 243 Kartons Dubai-Schokolade. Der 31-jährige Fahrer hatte die rund 45 Kilogramm Schokolade nicht ordnungsgemäß verzollt und musste nachträglich Einfuhrabgaben von knapp 920 Euro entrichten. Danach durfte er die Reise fortsetzen. Das teilte das Hauptzollamt Lörrach mit.