Soft N Dry holt Ex-Aldi-Managerin in den Beirat

Der kanadische Windelproduzent Soft N Dry beruft die frühere Aldi-Nord-Geschäftsführerin Tanja Hacker (Foto) in seinen Beirat. Die Managerin soll das Unternehmen bei der Expansion in Europa unterstützen. Soft N Dry will mit baumfreien Windeln den europäischen Markt erobern.