Die Einkaufslisten-App Bring erweitert ihr Angebot um die Integration von digitalen Handzetteln in Deutschland und Österreich. Erste Partner sind Kaufland, Penny und Netto Marken-Discount. In Deutschland nutzen 2,3 Millionen Menschen die App und planen damit monatlich 51 Millionen Supermarkteinkäufe.

Die Einkaufslisten-App Bring integriert künftig Werbeprospekte von Lebensmittelhändlern, Drogerien und Baumärkten direkt in ihre App. Bildquelle: Bring Labs

Die Einkaufslisten-App Bring weitet ihr Angebot um die Integration digitaler Prospekte auf Deutschland und Österreich aus. Die Bring Labs integrieren künftig Werbeprospekte von Lebensmittelhändlern, Drogerien und Baumärkten direkt in ihre App. Darüber informiert das Unternehmen. Zu den ersten Partnern in Deutschland zählen Kaufland, Penny und Netto Marken-Discount.

Basis ist Schweizer Angebote-App Profital

Die neue Infrastruktur für die Handzettel-Integration basiert nach Angaben des Unternehmens auf der Schweizer Angebote-App Profital. Diese nutzt Bring seit 2023 in der Schweiz für die Integration von Handzetteln und bezeichnet sich dort als Marktführer in der digitalen Angebotskommunikation. Bislang band Bring digitale Werbeprospekte ausschließlich über Partnernetzwerke in die App ein. Für Handelsangebote außerhalb der Bereiche Lebensmittel, Drogerie und Baumarkt will das Unternehmen auch künftig mit externen Partnern zusammenarbeiten.

Mehr Einblicke in das Verbraucherverhalten für Werbetreibende

Werbetreibende erhalten durch die direkte Integration ihrer Handzettel laut der Mitteilung Einblicke in das Verhalten der Konsumenten - von der ersten Inspiration über die Einkaufsplanung bis zum Kauf im Geschäft. „Als führender Begleiter für Einkäufe des täglichen Bedarfs in der DACH-Region sind wir bereits die zentrale Anlaufstelle für Werbetreibende aus dem Food- und Near-Food-Bereich“, sagt Mitgründer und Vorstandschef Marco Cerqui.

In Deutschland nutzen nach Angaben von Bring 2,3 Millionen Menschen die App für die Planung von monatlich 51 Millionen Supermarkt-Einkäufen. In Österreich sind es demnach 230.000 aktive Nutzer, die monatlich 4,6 Millionen Einkäufe planen.