Der Discounter Lidl und der Energieversorger EWE Go errichten an mehreren hundert Filialen Schnellladesäulen für Elektroautos. Jana Czpeczor von Lidl Immobilien und EWE-Go-Geschäftsführer Ilker Akkaya (Foto) haben Einzelheiten vorgestellt. Ein Pilotprojekt läuft bereits in Westerholt in Niedersachsen.

Pilotprojekt in Westerholt: Jana Czeczor (Bereichsleiterin Immobilien, Lidl Immobilien Dienstleistung) und Ilker Akkaya (Geschäftsführer EWE Go) wollen E-Mobilität alltagstauglich machen. Bildquelle: EWE Go

Der Discounter Lidl und der Energieversorger EWE Go haben eine Kooperation zum Ausbau des Schnelladenetzes für Elektroautos vereinbart. EWE Go wird in den kommenden Jahren an mehreren hundert Lidl-Filialen bundesweit Schnellladesäulen errichten und betreiben. Das teilten beide Unternehmen mit. Bereichsleiterin Jana Czpeczor von Lidl Immobilien und EWE-Go-Geschäftsführer Ilker Akkaya (Foto) erläuterten die Einzelheiten.

Jeder Ladepunkt mit Leistung von mindestens 150 Kilowatt

Die Ladestationen sollen öffentlich zugänglich sein und mit Ökostrom betrieben werden. Jeder Ladepunkt wird nach Angaben der Unternehmen eine Leistung von mindestens 150 Kilowatt haben. Dies ermögliche es, ein Elektroauto während des Einkaufs - abhängig von Fahrzeugtyp und Batteriestatus - fast vollständig aufzuladen.

„Laden muss einfach und komfortabel sein“, erklärt EWE-Go-Geschäftsführer Ilker Akkaya. „Wir errichten Ladesäulen dort, wo sie wirklich gebraucht werden, wo sich Menschen häufig für einen begrenzten Zeitraum aufhalten, wie beispielsweise in Lidl-Filialen.“

Lidl betreibt bereits 700 Ladestationen

Lidl verfügt nach eigenen Angaben bereits an über 700 seiner insgesamt mehr als 3.250 Filialen in Deutschland über eine Ladeinfrastruktur. „Gemeinsam mit EWE Go werden wir unser leistungsstarkes Ladenetz auf unseren Filialparkplätzen standortspezifisch um weitere Ladesäulen erweitern“, sagt Jana Czeczor von der Lidl Immobilien Dienstleistung.

Einen ersten Pilotstandort mit vier Ladepunkten haben die Unternehmen bereits in der Lidl-Filiale in Westerholt in Niedersachsen umgesetzt. Die weiteren Standorte sollen nach einer bedarfsgerechten Planung ausgewählt werden, so die Unternehmen.