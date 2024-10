Der Lieferdienst Wolt verzeichnet im Oktober einen 40-prozentigen Anstieg bei Süßigkeiten-Bestellungen in Berlin und Hamburg. Deutsche Kunden bevorzugen dabei vor allem fruchtige und vegane Naschereien. In anderen europäischen Ländern zeigen sich deutliche Unterschiede bei den Halloween-Favoriten.

Bildquelle: Getty Images

Der Lieferdienst Wolt verzeichnet vor Halloween einen deutlichen Anstieg bei Süßigkeiten-Bestellungen. Im Oktober 2024 stieg die Nachfrage nach Süßwaren bei Wolt Market in Berlin und Hamburg um 40 Prozent im Vergleich zum Vormonat, wie das Unternehmen mitteilte.

In Deutschland führen laut der Mitteilung vor allem fruchtige und vegane Naschereien die Beliebtheitsskala an. Die Nimm2 Lachgummi Apfellinge belegen den Spitzenplatz, gefolgt von Fruchtgummi-Schnüren und veganen Drachenzungen. Bei Wolt Market dominieren Halloween-Artikel von Hitschies das Sortiment, vor Schokoriegeln von Ferrero und Milka.

Der Lieferdienst beobachtet europaweit unterschiedliche Vorlieben bei Halloween-Süßigkeiten. Während in Deutschland Fruchtgummis dominieren, bevorzugen Kunden in Dänemark Knoppers und in Slowenien Haribo Goldbären. Einige Kunden legen nach Angaben von Wolt auch Großbestellungen an - in Estland wurden beispielsweise 60 Fazer Moomin Schokoladen in einer Bestellung geordert.

Neben Süßigkeiten steigt auch die Nachfrage nach Halloween-Dekorationen und Partyartikeln. Auch die Verkäufe von Kürbisprodukten nehmen dem Unternehmen zufolge ab Ende August in Ländern wie Polen, Dänemark und Schweden um das Zwei- bis Dreifache zu.