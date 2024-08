Die Anuga 2025 führt eine überarbeitete Hallenstruktur ein, um die Messe effizienter zu gestalten und thematische Schwerpunkte besser zu bündeln. Eine wesentliche Neuerung ist der „Anuga Alternatives“, einer Fachmesse, die alternative Proteinquellen wie Insekten, Algen, Pilze und zellkultiviertes Fleisch in den Mittelpunkt stellt.

Ab dem 4. Oktober 2025 wird die Anuga, die internationale Fachmesse für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, wieder in Köln stattfinden. Durch die Neugestaltung der Hallen sollen Besucher kürzere Wege haben und eine klarere thematische Orientierung finden. Verwandte Themenbereiche, sollen näher zusammenrücken, um Synergien zu schaffen.

Neu eingeführt wird die Plattform „Anuga Alternatives“, um der steigenden Nachfrage nach nachhaltigen Nahrungsalternativen gerecht zu werden. Laut Innova Market Insights verzeichnen alternative Proteinprodukte, wie insektenbasierte Lebensmittel, ein starkes Wachstum. Diese Trends wolle man in das neue Hallenkonzept integrieren.

Andere Bereiche wie „Anuga Fine Food“, „Anuga Drinks“ und „Anuga Hot Beverages“ würden neu angeordnet, um die Messe effizienter zu gestalten. Die „Anuga Out of Home“, 2023 noch eine eigenständige Fachmesse, werde in passende Segmente integriert, um die Verbindung zwischen Angebot und Nachfrage zu verbessern.

Jan Philipp Hartmann, Director der Anuga, erklärt: „Mit der Neugestaltung der Hallen und der neuen Fachmesse für alternative Proteine reagieren wir auf die Entwicklungen in der Branche. Wir wollen die Messebesucher dabei unterstützen, effizienter zu arbeiten und die relevanten Angebote schneller zu finden.“