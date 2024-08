Metro Deutschland bekommt zum 1. September 2024 einen neuen CEO. Roland Ruffing, bisher für osteuropäische Märkte zuständig, löst Martin Schumacher an der Spitze ab. Der Konzern setzt auf Ruffings Erfahrung in der Transformation des Großhandelsgeschäfts.

Metro Deutschland bekommt einen neuen Chef: Roland Ruffing übernimmt zum 1. September 2024 die Position des CEO und Vorsitzenden der fünfköpfigen Geschäftsführung, wie das Unternehmen mitteilte. Die Metro Deutschland GmbH ist ein Kernbestandteil der börsennotierten Metro AG. Ruffing löst Martin Schumacher an der Spitze ab. Über dessen zukünftige Rolle will Metro zu einem späteren Zeitpunkt informieren.

Ruffing blickt auf eine 19-jährige Karriere bei dem Handelskonzern zurück. Zuletzt verantwortete er als Executive Vice President die Metro/Makro-Länder Rumänien, Polen, Ungarn, Bulgarien und Serbien. Zuvor leitete er als CEO Metro Rumänien. Dort trieb er die Transformation des Großhandels voran, indem er den Fokus auf Großhandelskunden legte und das Preisvorteilsmodell „Buy More Pay Less“ einführte.

„Zahlreiche Initiativen, die unter Roland Ruffings Führung in der Vergangenheit implementiert wurden, sind heute wichtige Elemente unserer konzernweiten Score-Strategie“, zitierte das Unternehmen Dr. Steffen Greubel, CEO der Metro AG, in der Mitteilung. Greubel sieht in Ruffing den richtigen Mann, um das Geschäft von Metro Deutschland stärker auf das Multichannel-Großhandelskonzept auszurichten.

Die Besetzung der weiteren vier Geschäftsführungspositionen bei Metro Deutschland bleibt unverändert. Zu den Kernaufgaben des neuen Deutschland-Chefs zählt laut Metro die Umsetzung der Score-Strategie und die Weiterentwicklung des deutschen Großhandelsgeschäfts.