Es wird immer schwieriger, qualifiziertes und leistungsbereites Personal für den Lebensmitteleinzelhandel zu gewinnen. Was Unternehmen tun können, um gute Bewerber auf sich aufmerksam zu machen und Mitarbeiter langfristig zu binden, darüber informiert ein Seminar der Lebensmittel Praxis im November.

Seminarleiter Gunter Wolf (Diplom-Ökonom und -Psychologe) stellt am ersten Seminartag innovative Ideen und bewährte Vorgehendweisen zum Personalrecruitung vor. Am zweiten Tag drehen sich die Inhalte um die Bindung der Mitarbeiter. Zielgruppen sind: Geschäftsführer, Marktleiter, Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen sowie Personalmanager. Infos zur Veranstaltung am 19. und 20. November 2019 finden Sie hier.