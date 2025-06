Personalie Teekanne holt zweiten Geschäftsführer an Bord

Christian Mestwerdt wird zweiter Geschäftsführer bei Teekanne. Bildquelle: Teekanne

Der Teehersteller Teekanne erweitert seine Geschäftsführung. Christian Mestwerdt wird zum 10. Juni zweiter Geschäftsführer der Teekanne Holding, wie das Unternehmen mitteilte. Als Chief Financial & Operating Officer übernimmt er die Verantwortung für die Bereiche Finanzen, IT, Personal, Einkauf, Logistik und Produktion.

Mit der Erweiterung der Geschäftsführung reagiert Teekanne nach eigenen Angaben auf gestiegene Wachstumsanforderungen. Der bisherige Geschäftsführer Frank Schübel will sich künftig stärker auf die Steuerung der lokalen Märkte und die strategische Weiterentwicklung konzentrieren. „Ich freue mich, mit Christian Mestwerdt einen neuen Partner an meiner Seite zu wissen“, erklärte Schübel in der Mitteilung.

Mestwerdt bringt den Angaben zufolge Erfahrung aus führenden Positionen bei den Familienunternehmen Dr. Oetker und Dr. Wolff mit. Der 56-Jährige soll das Führungsteam in einer Phase ambitionierter Wachstumsziele verstärken.

Teekanne beschäftigt nach eigenen Angaben weltweit 1.300 Mitarbeiter. Das Unternehmen betreibt Produktionsstätten und Niederlassungen in sieben Ländern. In Deutschland ist Teekanne nach eigenen Angaben Marktführer im Teegeschäft.