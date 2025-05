Die Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan, nach eigenen Angaben die älteste Brauerei der Welt, hat seit 2021 die Produktionsmenge ihres alkoholfreien Hefeweißbiers um 48 Prozent gesteigert. Grundlage dafür sind nach Unternehmensangaben massive Investitionen in eine neue Entalkoholisierungsanlage.

Produktionskapazität erweitert: Brauerei Weihenstephan reagiert auf wachsende Nachfrage nach alkoholfreiem Weißbier. Bildquelle: Weihenstephan

1040 als Klosterbrauerei gegründet

Alkoholfreies Bier trifft seit Jahren in der Bundesrepublik auf eine steigende Nachfrage. Nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes hat sich die Produktion in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdoppelt.

Die Brauerei in Freising nutzt bereits seit 1993 ein Verfahren namens Vakuum-Fallstromverdampfung, um dem Bier bei rund 40 Grad Celsius den Alkohol zu entziehen. 2012 stellte Weihenstephan als erste Brauerei in Deutschland alkoholfreies Hefeweißbier auch in Fässern für die Gastronomie bereit.

Die Brauerei wurde im Jahr 1040 als Klosterbrauerei der Benedektinermönche gegründet und ist heute ein Staatsbetrieb.