Tarifvertrag wäre einmalig - Warnstreik beim Dönerspieß-Hersteller Birtat in Murr

Beschäftigte des Dönerspieß-Herstellers Birtat in Baden-Württemberg haben für vier Stunden die Arbeit niedergelegt. Grund sind Forderungen der Gewerkschaft NGG. Ein Tarifvertrag in dieser Branche wäre bundesweit einmalig.

Bisher Bezahlung nach Beziehungen und Verhandlungsgeschick: Doch das soll sich nach Gewerkschaftsvostellungen für die Beschäftigten bei den Dönerspieß-Herstellern ändern. Bildquelle: Getty Images

Bei der Firma Birtat in Murr bei Ludwigsburg, einem der größten Hersteller von Dönerspießen in Baden-Württemberg, legten die Beschäftigten für vier Stunden die Arbeit nieder. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hatte zu dem Warnstreik aufgerufen. So will sie den laufenden Tarifverhandlungen Nachdruck verleihen.

Vor dem Warnstreik war Birtat für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

NGG: Gehaltshöhe bisher willkürlich

Etwa 100 der knapp 115 Mitarbeiter beteiligten sich nach Angaben der NGG-Verhandlungsführerin Magdalena Krüger an dem Ausstand. Die Produktion in der Fabrik ruhte weitgehend.

Die NGG fordert von Birtat ein Einstiegsgehalt von 3.000 Euro sowie eine faire und transparente Entgeltstruktur. Bislang erfolge die Vergütung nach Angaben der Gewerkschaft „völlig willkürlich“. Denn persönliche Beziehungen und individuelles Verhandlungsgeschick der Mitarbeiter bestimmten angeblich die Höhe des Gehalts. „Das ist weder gerecht noch transparent und kann so nicht bleiben“, erklärte Krüger.

Nächste Verhandlungsrunde am 27. Mai

Ein Tarifvertrag in dieser Branche wäre bundesweit einmalig. Die NGG bezeichnet die Verhandlungen als „absolutes Pilotprojekt“. Erst im vergangenen Jahr gründeten die Beschäftigten einen Betriebsrat. Die nächste Verhandlungsrunde findet am 27. Mai statt.

Birtat gehört zur Meat World SE und beliefert mehrere Tausend Döner-Restaurants in Europa. Das Unternehmen erreicht nach eigenen Angaben monatlich mehr als 13 Millionen Verbraucher.