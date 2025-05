Der Konsumgüterkonzern Henkel hat seine Lagerkapazität am Standort Wassertrüdingen um 22 Prozent erweitert. Das neue vollautomatische Hochregallager bietet Platz für 22.000 Paletten. Besonders ist die Logistik: 60 Prozent der Waren transportiert das Unternehmen per Güterzug zum Zentrallager.

Innerhalb von einer Stunde können im neuen Hochregallager von Henkel bis zu 250 Paletten ein- und ausgelagert werden. Bildquelle: Henkel

Henkel hat am Standort Wassertrüdingen in Bayern ein neues Hochregallager in Betrieb genommen. Das vollautomatische Lager bietet Platz für 22.000 Paletten und steigert die Lagerkapazität um 22 Prozent, wie der Konsumgüterkonzern mitteilte.

Das neue Lager erstreckt sich über eine Grundfläche von 4.000 Quadratmetern und ermöglicht die Ein- und Auslagerung von bis zu 250 Paletten pro Stunde. „Für uns bedeutet das nicht nur einen großen Technologiesprung, sondern vor allem mehr Planungssicherheit und eine deutlich höhere Versorgungskapazität“, erklärte Standortleiter Carsten Vagt laut der Mitteilung. Anders als im bisherigen manuell betriebenen Lager könne das Unternehmen nun Spitzenzeiten besser abfedern und Sicherheitsbestände integrieren.

Der Standort Wassertrüdingen ist der größte Produktionsstandort für Haarkosmetikprodukte von Henkel in Deutschland. Das Werk stellt unter anderem Shampoo, Haarspray und Duschgel her. Rund die Hälfte des europäischen Haarkosmetikgeschäfts von Henkel wird nach Angaben des Unternehmens in Wassertrüdingen produziert. Zu den dort hergestellten Marken zählen Schwarzkopf, Syoss und Fa.

Eine Besonderheit des Standorts ist die Logistik: Etwa 60 Prozent der produzierten Waren transportiert Henkel per Güterzug in das Zentrallager nach Monheim. Die Marke Schwarzkopf ist seit fast 80 Jahren in Wassertrüdingen ansässig und gehört seit 1995 zu Henkel. Der Düsseldorfer Konzern erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 21,6 Milliarden Euro.