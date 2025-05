Pestizid-Regulierung Teebranche warnt vor zu strengen EU-Grenzwerten

Deutsche Teeunternehmen investieren jährlich Millionenbeträge in Pflanzenschutzmittel-Analysen. Die strengen EU-Auflagen gefährden jedoch die Handelsbeziehungen mit Erzeugerländern in Asien und Afrika. Dabei ist die EU mit nur 2,65 Prozent Anteil am Weltmarkt ein kleiner Abnehmer.