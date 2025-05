Jahrestagung Fleischwirtschaft Fleischkonsum in Deutschland steigt erstmals wieder an Beitrag teilen Die Deutschen haben 2024 wieder mehr Fleisch gegessen. Der Pro-Kopf-Verzehr stieg um 300 Gramm auf 53,2 Kilogramm. Besonders Geflügelfleisch wird immer beliebter. Das wurde auf der Jahrestagung zweier Verbände der Fleischwirtschaft bekannt. Mittwoch, 14. Mai 2025, 07:47 Uhr Theresa Kalmer

Zwar liegt der Fleischverzehr in Deutschland am unteren Ende in der Europäischen Union, er ist aber im vergangenen Jahr wieder leicht gestiegen. Bildquelle: Getty Images