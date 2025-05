Trotz schwieriger Bedingungen - Dr. Oetker und Coppenrath & Wiese steigern Umsatz

Umsatzplus erreicht: Und auch für das laufende Jahr rechnen Dr. Oetker und Coppenrath & Wiese mit einem moderaten Umsatzwachstum. Bildquelle: Dr. Oetker

Dr. Oetker und Coppenrath & Wiese haben im Geschäftsjahr 2024 trotz globaler Herausforderungen ihren Umsatz gesteigert. Der Gesamtumsatz wuchs bereinigt auf 4,26 Milliarden Euro. Dies entspricht einem Anstieg von etwa 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr (4,7 Milliarden Euro).

Albert Christmann: Erfreulich respektables Ergebnis

Die Nahrungsmittelunternehmen investierten 184 Millionen Euro, 13 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Der scheidende Vorsitzende der Internationalen Geschäftsführung von Dr. Oetker, Albert Christmann, nannte das Jahresergebnis angesichts der geopolitischen Lage „erfreulich respektabel“. Christmann scheidet am heutigen 30. April als Vorsitzender der Internationalen Geschäftsführung aus und übernimmt am 1. Mai 2025 eine neue Position im Beirat der Dr. August Oetker KG, dem obersten Aufsichtsgremium der Oetker-Gruppe. Sein Nachfolger wird Carl Oetker, der bislang das Einkaufsressort innerhalb der Internationalen Geschäftsführung verantwortet hatte.

Das Geschäftsjahr 2024 prägten bedeutende politische und ökonomische Veränderungen. Dazu zählten die Folgen des Ukraine-Krieges, Spannungen im Nahen Osten und die erneute Präsidentschaft Donald Trumps in den USA. Aus Unternehmenssicht verunsicherten diese Faktoren die Verbraucher und verhinderten ein Erholen des Konsumklimas trotz stabilerer Preise.

Dr. Oetker auch international erfolgreich

Dr. Oetker erzielte gut 65 Prozent seines Gesamtumsatzes außerhalb Deutschlands. In Westeuropa wuchs der Umsatz merklich, besonders bei Kuchen und Desserts. Osteuropa verzeichnete ein deutliches Umsatzplus, getragen von der Türkei, Polen und Ungarn. In Kanada gewann Dr. Oetker weitere Marktanteile im Pizzageschäft. Mexiko und Brasilien verzeichnten ebenfalls ein merkliches organisches Wachstum, trotz negativer Währungseffekte. Die Umsätze in der Region 3A (Asien, Afrika, Australien) erhöhten sich in der Berichtswährung Euro gegenüber dem Vorjahr leicht.

Moderates Umsatzwachstum für 2025 erwartet

Coppenrath & Wiese hielt den Umsatz 2024 auf Vorjahresniveau. Im deutschen Markengeschäft reduzierten sich die Listungen bei einem wichtigen Handelspartner. Ein verstärktes Handelsmarkengeschäft glich dies nach Unternehmensangaben teilweise aus. Im Export steigerte das Unternehmen seine Umsätze deutlich, vor allem aufgrund von Neulistungen.

Für 2025 erwarten Dr. Oetker und Coppenrath & Wiese ein moderates Umsatzwachstum. Carl Oetker, ab 1. Mai 2025 neuer Vorsitzender der Internationalen Geschäftsführung von Dr. Oetker, sagte: „Trotz der derzeitigen Situation auf den Weltmärkten rechnen wir für das Jahr insgesamt mit einer stabilisierten Konsumnachfrage.“

Die Unternehmen planen für 2025 höhere Investitionen, vor allem in Innovation, Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Die Zahl der Beschäftigten blieb mit 16.599 Vollzeitäquivalenten stabil. In Deutschland waren 7.156 Mitarbeiter tätig.