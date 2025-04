Teil der neuen Strategie - Berentzen bündelt Vertriebsstrukturen für mehr Effizienz

Mehr Schlagkraft in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten: Der Hersteller Berentzen stellt sich vertriebstechnisch neu auf. Bildquelle: Berentzen

Berentzen legt Vertriebseinheiten zusammen. Der Getränkehersteller will damit ineffiziente Doppelstrukturen vermeiden und die Kundenbetreuung intensivieren. Darüber informiert das Unternehmen. Die Umsetzung plant Berentzen für den 1. Juli 2025.

Schwegmann: Neue Vertriebsstruktur ist wichtiger Meilenstein

Die Neuausrichtung basiert auf der Konzernstrategie „Building Berentzen 2028“, die das Unternehmen im vergangenen Jahr vorgestellt hatte. Neben der Fokussierung auf die Kernmarken soll der Vertrieb gestärkt werden. „Wir haben uns im Rahmen von Building Berentzen 2028 ambitionierte Ziele gesetzt. Die Anpassung unserer Vertriebsstruktur ist ein wichtiger Meilenstein auf diesem Weg“, erklärt Oliver Schwegmann, Vorstandsvorsitzender von Berentzen.

Bisher gliederte sich der Vertrieb des Markengeschäfts in zwei eigenständige Einheiten für Spirituosen und alkoholfreie Getränke. Lediglich die Außendienstorganisationen führte Berentzen 2020 in der Berentzen-Vivaris Vertriebs GmbH (BVV) zusammen. Nun will das Unternehmen auch die Bereiche Key Account Management, Gastronomie und Vertriebsinnendienst vereinen. Berentzen verspricht sich davon Synergieeffekte und einen effizienteren Ressourceneinsatz.

Berentzen plant Erschließung neuer Absatzkanäle

Die frei werdenden Ressourcen will Berentzen nutzen, um neue Absatzkanäle zu erschließen und die Kundenbetreuung in den Regionen zu verstärken. „Statt aktueller Funktionsdoppelungen in der Breite setzt die neue Struktur auf mehr Organisationstiefe“, erläutert Schwegmann.

Berentzen gab an, die Neustrukturierung solle den Mitarbeitern Weiterentwicklungsperspektiven bieten und Verantwortungsbereiche schärfen.