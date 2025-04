Der Kosmetikhersteller L'Oréal hat eine neue digitale Plattform für Influencer in der DACH-Region eingeführt. Die Plattform Lorealistar richtet sich vor allem an Influencer mit bis zu 50.000 Followern. Teilnehmer können Punkte sammeln und diese gegen Produkte eintauschen.

Die neuartige Influencer-Plattform integriert über 16 Marken der L’Oréal-Gruppe. Bildquelle: L'Oréal

Der Kosmetikhersteller L'Oréal hat in der Region Deutschland, Österreich und Schweiz eine neue digitale Plattform für Influencer gestartet. Die Plattform namens Lorealistar richtet sich vor allem an Influencer mit 1.000 bis 50.000 Followern, wie das Unternehmen mitteilte. Deutschland ist nach Großbritannien der zweitgrößte Markt für Influencer-Werbung in Europa, teilte L'Oréal mit.

Das Unternehmen will mit der Plattform die Zusammenarbeit mit Influencern ausbauen. Die Influencer erhalten für Beiträge über Produkte von L'Oréal Punkte, die sie gegen Produkte des Unternehmens eintauschen können. Mit steigender Punktzahl können die Influencer zudem an Schulungen und Events teilnehmen. Die Plattform ist nach Angaben von L'Oréal in dieser Form einzigartig in Europa.

L'Oréal arbeitet nach eigenen Angaben in der Region Deutschland, Österreich und Schweiz bereits jetzt jährlich mit rund 2.000 Influencern zusammen. Influencer mit 1.000 bis 50.000 Followern stellen weltweit etwa 70 Prozent aller Influencer-Kooperationen mit Marken dar, teilte das Unternehmen mit. „Mit dem Reward-Konzept und einem Gamification-Ansatz macht die Plattform unsere Kooperationen mit Content Creators skalierbar und fördert die Markentreue“, erklärte Alma Lipa, die Marketingchefin von L'Oréal für die Region Deutschland, Österreich und Schweiz, in der Mitteilung.

L'Oréal weitet Plattform auf weitere Länder aus

Die Plattform startete zunächst als Pilotprojekt für einzelne Marken der Konsumgütersparte von L'Oréal in Deutschland. Inzwischen können die Influencer Beiträge über 16 Marken des Unternehmens auf der Plattform veröffentlichen. „Der erste Rollout hat gezeigt, dass Lorealistar die Markentreue verbessert und sich positiv auf die Posting-Frequenz auswirkt“, erklärte Simon Preuß, der Leiter des Bereichs Social Media bei L'Oréal in der Region Deutschland, Österreich und Schweiz.

Nach dem Start in der Region Deutschland, Österreich und Schweiz hat L'Oréal die Plattform auch in Großbritannien und Spanien eingeführt. Das Unternehmen prüft nach eigenen Angaben eine Ausweitung auf weitere Länder. Die Plattform soll nach Angaben von L'Oréal als Vorbild für andere Länder dienen.