In Niedersachsen und Bremen steigt die Zahl der Lebensmittelbetriebe mit Mängeln deutlich an. Die Kontrolleure entdeckten vor allem Verstöße gegen Hygienevorschriften. Bremens Behörden machen den Fachkräftemangel mitverantwortlich.

Lebensmittelkontrollen Mehr Hygienemängel in Niedersachsen und Bremen

Mehr Mängel bei Lebensmittelkontrollen festgestellt: Nicht immer geht von den Beanstandungen eine Gesundheitsgefahr aus. Bildquelle: Getty Images

Die Zahl der Lebensmittelbetriebe mit Mängeln ist in Niedersachsen deutlich gestiegen. Das niedersächsische Landwirtschaftsministerium registrierte im Jahr 2024 bei 25.238 Betrieben Beanstandungen – ein Plus von 13 Prozent gegenüber 2022, als die Kontrolleure in 22.432 Betrieben fündig wurden.

Schlechtere Situation auch in Bremen

Die Kontrolleure stellten 2024 bei insgesamt 33.941 Überprüfungen Verstöße fest, wie das Ministerium mitteilte. Dies bedeutet einen Anstieg um rund 16 Prozent im Vergleich zu 2022 mit damals 29.158 beanstandeten Kontrollen. Fast die Hälfte der Mängel betraf die Hygiene. Das Ministerium betonte, die festgestellten Verstöße seien nicht zwangsläufig gesundheitsgefährdend. Im mehrjährigen Vergleich gebe es „kaum Veränderungen“.

Auch in Bremen verschlechterte sich die Situation. Die Zahl der Betriebe mit Mängeln stieg dort von 584 im Jahr 2022 auf 819 im Jahr 2024, wie das Bremer Gesundheitsressort mitteilte. Die Gesamtzahl der Beanstandungen erhöhte sich im gleichen Zeitraum von 3.577 auf 4.480. Die häufigsten Verstöße betrafen die Reinigung. Das Gesundheitsressort führt die Entwicklung unter anderem auf den Fachkräftemangel und häufige Personalwechsel zurück.

Niedersachsen: 360 Kontrolleure für 120.000 Betriebe

Die Behörden können je nach Schwere der Verstöße unterschiedliche Maßnahmen ergreifen. Das Spektrum reicht laut dem Bremer Gesundheitsressort von neuen Hygieneauflagen über Verkaufsverbote bis hin zu Betriebsschließungen. Auch Bußgelder sind möglich. Zudem führen Beanstandungen oft zu weiteren und häufigeren Kontrollen.

In Niedersachsen kontrollierten 2023 rund 360 Kontrolleure etwa 120.000 Betriebe. In Bremen waren im vergangenen Jahr 20 Kontrolleure für 7.200 Betriebe zuständig – zwei mehr als 2022. Die Abstände zwischen den Kontrollen variieren je nach Betrieb erheblich. In Bremen etwa liegen sie zwischen einer Woche und drei Jahren.