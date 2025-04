Der US-Konzern Pepsico will seine Kartoffelchips-Marke Lays in Deutschland etablieren. Der ehemalige Fußballnationalspieler Lukas Podolski soll als Markenbotschafter die Marke bekannt machen. Zum Auftakt überraschte Podolski Fußballfans in Köln an deren Haustüren.

„No Lay’s, No Game“ – mit dieser Botschaft startet Lay’s hierzulande eine Kampagne, die darauf abzielt, die Marke im wettbewerbsintensiven Chipsmarkt in Deutschland weiter nach vorne zu bringen. Bildquelle: Pepsico

Der Snackhersteller Pepsico will seine Kartoffelchips-Marke Lays in Deutschland mit einer großangelegten Werbekampagne und dem ehemaligen Fußballnationalspieler Lukas Podolski als Markenbotschafter etablieren. Wie das Unternehmen mitteilte, soll die Kampagne unter dem Motto „No Lay’s, No Game“ die Verbindung zwischen Fußballschauen und dem Verzehr von Kartoffelchips in den Mittelpunkt stellen.

Zum Auftakt der Kampagne überraschte Podolski Fußballfans in Köln an deren Haustüren. Fans, die Lays-Chips zuhause hatten, durften nach Angaben des Unternehmens ein Champions-League-Spiel gemeinsam mit dem Ex-Nationalspieler schauen. „Dass ich mal in Köln an die Türen von Fußballfans klopfe, um mit ihnen ein UEFA-Champions League-Spiel zu schauen, wenn sie Lay’s zuhause haben, ist echt genial“, zitierte das Unternehmen Podolski in der Mitteilung.

Während Lays nach Unternehmensangaben in Ländern wie Großbritannien, Spanien und den USA bereits Marktführer im Snack-Segment ist, will die Marke diese Position nun auch in Deutschland erreichen. Die Kampagne soll über drei Jahre laufen. In dieser Zeit wird Lays als Sponsor bei großen Fußballevents präsent sein, darunter die Champions League 2025.

Das Unternehmen plant zudem Gewinnspiele, bei denen unter anderem Tickets für das Champions-League-Finale 2025 in München verlost werden. Auf den Verpackungen der Chips werden neben Podolski auch die Fußballspieler Lionel Messi und Thierry Henry abgebildet sein.