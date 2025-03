Getränkeindustrie Hassia-Gruppe steigert Umsatz trotz Absatzrückgang Beitrag teilen Die Hassia-Gruppe verzeichnete 2024 ein Umsatzwachstum von 0,9 Prozent auf 357 Millionen Euro. Trotz leichtem Absatzrückgang entwickelten sich die Premium-Marken des Getränkeherstellers überdurchschnittlich. Das Unternehmen investiert über 65 Millionen Euro in Standorte und Nachhaltigkeit. Mittwoch, 19. März 2025, 10:46 Uhr Thomas Klaus

Investitionen in Standorte und Marken: Die Hassia-Gruppe will auch im laufenden Jahr in den Markt und den Ausbau ihres Geschäftes investieren. Bildquelle: Hassia-Gruppe