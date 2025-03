Gute Geschäfte mit Milch hat die DMK Group 2024 gemacht. Der Gewinn und der Auszahlungspreis für die Landwirte legten zu. Bildquelle: Getty Images

Die DMK Group hat im Jahr 2024 ihren Auszahlungspreis für Milch deutlich erhöht. Die Molkereigenossenschaft zahlte durchschnittlich 47,31 Cent je Kilogramm Milch an ihre Landwirte aus, wie das Unternehmen mitteilte. Im Vorjahr hatte der Auszahlungspreis bei 41,1 Cent je Kilogramm gelegen.

Aktuell erhalten die Landwirte der DMK Group nach Angaben des Unternehmens 55,29 Cent je Kilogramm Rohmilch. In dieser Summe ist ein sogenannter HF3-Zuschlag enthalten.

Deutschlands größte Molkereigenossenschaft erwirtschaftete im Jahr 2024 einen Umsatz von 5,1 Milliarden Euro. Dies bedeutet einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr, als der Umsatz bei 5,5 Milliarden Euro gelegen hatte. Das Nettoergebnis verbesserte sich den Angaben zufolge von 13,2 Millionen Euro auf 24,6 Millionen Euro. Die Eigenkapitalquote stieg von 34,7 auf 35,4 Prozent.

DMK-Chef Müller sieht Erfolg durch harte Arbeit

„Dass wir 2024 so erfolgreich abgeschlossen und unsere Zusagen in weiterhin unruhigen Fahrwassern eingehalten haben, ist kein Zufall, sondern Ergebnis harter Arbeit“, zitierte das Unternehmen seinen Vorstandschef Ingo Müller in der Mitteilung.

Die DMK Group hat nach eigenen Angaben kürzlich eine Anschlussfinanzierung mit einer Laufzeit von fünf Jahren abgeschlossen. Dies sichere die Kernfinanzierung des Unternehmens.