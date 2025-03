Die Eierproduktion in Deutschland ist 2024 auf 13,7 Milliarden gestiegen. Während die Bodenhaltung weiterhin dominiert, gewinnt die Freilandhaltung an Bedeutung. Die Öko-Eier-Produktion legte mit 9,6 Prozent besonders stark zu.

Eine Henne legte in Deutschland im Jahr 2024 durchschnittlich 302 Eier. Bildquelle: Getty Images

Die Eierproduktion in Deutschland ist im Jahr 2024 um 4,2 Prozent auf 13,7 Milliarden Eier gestiegen. Dies teilte das Statistische Bundesamt mit. Die Bodenhaltung blieb mit einem Anteil von 58,0 Prozent die wichtigste Haltungsform, verlor aber weiter an Bedeutung.

Die Zahl der in Bodenhaltung produzierten Eier erhöhte sich um 2,8 Prozent auf 7,9 Milliarden. Mehr als ein Drittel dieser Eier stammte aus Niedersachsen. Die Freilandhaltung legte deutlich zu. Die Produktion stieg hier um 7,1 Prozent auf 3,2 Milliarden Eier. Der Anteil der Freilandhaltung an der Gesamtproduktion wuchs auf 23,6 Prozent.

Auch die ökologische Erzeugung verzeichnete ein kräftiges Plus. Die Zahl der Öko-Eier stieg um 9,6 Prozent auf 1,9 Milliarden. Der Anteil der Öko-Eier an der Gesamtproduktion erreichte 14,1 Prozent. Gut zwei Drittel aller Öko-Eier kamen aus Niedersachsen, Bayern und Mecklenburg-Vorpommern.

Käfighaltung läuft 2025 aus

Die Haltung in Kleingruppen und ausgestalteten Käfigen verlor weiter an Bedeutung. Die Produktion sank hier um 8,2 Prozent auf 588 Millionen Eier. Der Anteil dieser Haltungsform an der Gesamtproduktion fiel auf 4,3 Prozent. Diese Haltungsform ist nur noch bis Ende 2025 erlaubt.

Insgesamt wurden in den erfassten Betrieben im Jahresdurchschnitt 45,3 Millionen Legehennen gehalten. Eine Henne legte im Jahr 2024 durchschnittlich 302 Eier. Die Statistik erfasst nur Betriebe mit mindestens 3.000 Hennenhaltungsplätzen.