Nachhaltige Agrarwirtschaft - Nestlé Deutschland tritt Forum Moderne Landwirtschaft bei

Nestlé Deutschland ist ab dem 1. Januar 2025 neues Mitglied im Forum Moderne Landwirtschaft. Bildquelle: Getty Images

Nestlé Deutschland ist dem Forum Moderne Landwirtschaft beigetreten. Der Lebensmittelkonzern will sich in dem Forum für nachhaltige landwirtschaftliche Prozesse einsetzen, wie das Unternehmen mitteilte. Das Forum versteht sich als Plattform für den Dialog zwischen Landwirtschaft, Wirtschaft und Gesellschaft.

„Mit Nestlé Deutschland gewinnen wir einen starken Partner, der sich intensiv mit nachhaltiger Beschaffung und zukunftsweisenden Innovationen in der Landwirtschaft auseinandersetzt“, erklärte Lea Fließ, die Geschäftsführerin des Forums Moderne Landwirtschaft, in der Mitteilung. Das Forum will nach eigenen Angaben neue Impulse für eine ressourcenschonende und moderne Agrarwirtschaft setzen.

Nestlé will sich nach eigenen Angaben aktiv an den Initiativen und Veranstaltungen des Forums beteiligen. „Die Mitgliedschaft bietet uns die Möglichkeit, den Dialog mit Landwirten, Wissenschaft und Gesellschaft zu intensivieren“, sagte Anke Stübing, die bei Nestlé Deutschland für Nachhaltigkeit zuständig ist.

Der Lebensmittelkonzern ist dem Forum zum 1. Januar 2025 beigetreten. Nestlé will den Angaben zufolge gemeinsam mit anderen Mitgliedern innovative Wege für eine moderne Landwirtschaft entwickeln. Ein Schwerpunkt soll dabei auf dem Wissenstransfer zwischen den beteiligten Partnern liegen.