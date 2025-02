Schweiz

Migros beendet Partnerschaft mit Alnatura

Die Genossenschaft Migros Zürich wird die 25 Alnatura-Filialen in der Deutschschweiz nicht weiter betreiben. Die Bio-Produkte bleiben aber weiterhin in Migros-Filialen erhältlich. Parallel verkauft der Handelskonzern seine Möbelkette Micasa und schließt die meisten Do it + Garden Baumärkte.