USA

Dr. Beckmann besetzt US-Führung neu

Ruben Carriedo (Foto) leitet seit Februar als General Manager die US-Tochter Delta Carbona des Reinigungsmittelherstellers Dr. Beckmann. Der Manager war zuvor bei Foodstory Brands tätig und diente als Führungskraft in der US-Navy. In Nordamerika strebt das Unternehmen ein jährliches zweistelliges Wachstum an.