Der Schokoladenhersteller Ritter vollzieht einen Generationswechsel in seinem strategischen Leitungsgremium. Die langjährigen Beiratsmitglieder Marli Hoppe-Ritter (Foto, links) und Alfred T. Ritter (Foto, rechts) übergeben an ihre Söhne. Das Familienunternehmen gilt als Vorreiter bei Nachhaltigkeit und fairem Handel.

Marli Hoppe-Ritter und ihr Bruder Alfred T. Ritter ziehen sich aus dem Beirat des Schokoladenherstellers zurück. Bildquelle: Alfred Ritter GmbH

Der Schokoladenhersteller Ritter hat einen Generationswechsel in seinem Beirat vollzogen. Marli Hoppe-Ritter und Alfred T. Ritter haben das strategische Leitungsgremium des Familienunternehmens zum Jahreswechsel verlassen. Ihre Söhne Tim Hoppe und Moritz Ritter übernehmen die Aufgaben im Beirat, wie das Unternehmen mitteilte.

Die beiden ausgeschiedenen Beiratsmitglieder gehörten dem Gremium seit 1978 an. Alfred T. Ritter führte das von seinen Großeltern gegründete Unternehmen zudem von 2005 bis 2014 als Vorsitzender der Geschäftsführung. „Marli Hoppe-Ritter und Alfred T. Ritter haben unser Unternehmen über Jahrzehnte hinweg geprägt“, erklärte der heutige Vorstandschef Andreas Ronken in der Mitteilung.

Marli Hoppe-Ritter initiierte nach Angaben des Unternehmens 1990 das erste Kakao-Programm von Ritter. Dieses dient den Angaben zufolge heute als Vorbild für die Zusammenarbeit mit Kakaobauern in allen Beschaffungsländern. Die australische Initiative Be Slavery Free zeichnete Ritter 2024 als eines von nur drei mittleren bis großen Unternehmen weltweit als „Leading in policy and practice“ aus.

Alfred T. Ritter erhielt 1997 die Auszeichnung „Ökomanager des Jahres“. Das Unternehmen hat sich nach eigenen Angaben im Rahmen der Science Based Targets Initiative verpflichtet, bis 2030 seine Emissionen um 42 Prozent gegenüber 2021 zu reduzieren. „Marli Hoppe-Ritter und Alfred T. Ritter stehen für ein Unternehmertum, das immer die nächste Generation im Blick hat“, betonte Ronken, der nach eigenen Angaben seit fast 25 Jahren für Ritter arbeitet.