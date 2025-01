Der Hamburger Bäckereikonzern Harry-Brot expandiert nach Süddeutschland. Das Unternehmen übernimmt den Produktionsstandort der Glockenbrot-Bäckerei in Bergkirchen bei München von der Rewe Group. Zudem plant Harry-Brot den Bau einer neuen Großbäckerei in Erlensee bei Hanau.

Harry-Brot übernimmt eine Rewe-Bäckerei in Bayern, um nach Süddeutschland zu expandieren. Bildquelle: Harry-Brot

Harry-Brot übernimmt den Produktionsstandort der Glockenbrot-Bäckerei in Bergkirchen bei München von der Rewe Group und plant den Bau einer neuen Großbäckerei in Erlensee bei Hanau. Die Übernahme des Standorts Bergkirchen soll bis Ende 2025 erfolgen, wie Harry-Brot mitteilte. In der neuen Großbäckerei in Erlensee will das Unternehmen ab 2028 Brot und Backwaren produzieren. Das Vorhaben steht noch unter dem Vorbehalt der kartellbehördlichen Genehmigung.

Mit der Übernahme des Standorts Bergkirchen übernimmt Harry-Brot auch die rund 320 dort beschäftigten Mitarbeiter. Rewe zieht sich damit aus der Produktion von Brot und Backwaren zurück. Der Konzern will in den kommenden drei bis fünf Jahren auch den Produktionsstandort der Glockenbrot-Bäckerei in Frankfurt am Main schrittweise zurückführen und die Eigenproduktion einstellen, wie Rewe mitteilte. In Frankfurt arbeiten rund 480 Beschäftigte.

Rewe sieht keine Expansionsmöglichkeit in Frankfurt

Hans-Jürgen Moog, Vorstand für Ware und Einkauf der Rewe Group, begründete die Entscheidung damit, dass der Produktionsstandort in Frankfurt im Hinblick auf Kapazitäten und Räumlichkeiten ausgereizt sei. „Eine Expansion in Frankfurt wäre nur im Rahmen eines Neubau-Projektes möglich. Den Standort Bergkirchen als einzigen noch zu halten, würde langfristig für uns keinen Sinn machen“, teilte Moog mit.

Für Harry-Brot bedeutet die Übernahme eine weitere Expansion in Richtung Süden. „Unsere beiden neuen Standorte in Süddeutschland ermöglichen es uns nun, den Lebensmitteleinzelhandel auch dort auf kürzestem Weg zu beliefern“, erklärte Frank Kleiner, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb von Harry-Brot, in der Mitteilung. Das Unternehmen hatte nach eigenen Angaben im Jahr 2017 begonnen, Produkte in einzelnen süddeutschen Filialen anzubieten. 2022 folgte ein neues Logistikkonzept. 2024 erweiterte Harry-Brot den Standort Troisdorf bei Köln.