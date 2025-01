Die internationale Grüne Woche wurde am heutigen Freitag in Berlin von Cem Özdemir (Foto), Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, eröffnet. Wegen des MKS-Ausbruchs müssen Besucher allerdings auf Rinder, Ziegen und Schafe verzichten. Erwartet werden 300.000 Besucher.

Agrarminister Özdemir gab den Startschuss für die diesjährige Grüne Woche in Berlin. Bildquelle: Messe Berlin

Die Grüne Woche in Berlin hat am heutigen Freitag ihre Tore für Besucher geöffnet – allerdings ohne Rinder, Ziegen und Schafe. Der Ausbruch der Maul- und Klauenseuche in Brandenburg überschattet die internationale Agrarmesse, wie Bundesagrarminister Cem Özdemir bei der Eröffnung sagte. Für den Agrarminister ist es voraussichtlich die letzte Grüne Woche in dieser Funktion.

1.400 Aussteller aus 60 Ländern präsentieren sich

„Die Vorfreude auf die Grüne Woche, die ich sehr teile, wurde am vergangenen Freitag auf nahezu dramatische Art und Weise unterbrochen“, sagte Özdemir mit Blick auf den Ausbruch der Seuche. Die Bekämpfung des Virus habe nun oberste Priorität. Oberstes und gemeinsames Ziel aller Beteiligten müsse es sein, das Virus schnell und entschlossen zurückzukämpfen, betonte der Minister.

Die Veranstalter erwarten trotz der eingeschränkten Tierschau rund 300.000 Besucher auf dem Berliner Messegelände. Die Messe und läuft bis zum 26. Januar. Insgesamt präsentieren sich 1.400 Aussteller aus 60 Ländern auf der Messe, die als eine der größten Schauen für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau der Welt gilt. Die Besucher können internationale und regionale Spezialitäten der Aussteller probieren.

Bürgermeister Wegner fordert weniger Bürokratie für Landwirte

Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner unterstrich die Bedeutung der Grünen Woche als Dialogforum zwischen Branche und Politik. „Es wird um die Lage unserer Landwirtinnen und Landwirte gehen“, sagte er bei der Eröffnung. Die Landwirte bräuchten mehr Handlungsspielraum und weniger Bürokratie, um qualitativ hochwertige Produkte sicherstellen zu können.

Der neue EU-Agrarkommissar Christophe Hansen wies auf die Überalterung in der europäischen Landwirtschaft hin. „Weniger als 12 Prozent der Landwirte sind unter 40 Jahre alt“, erklärte Hansen. Er forderte Maßnahmen, um den Beruf für junge Menschen attraktiver zu machen.

An dem Eröffnungsrundgang am Freitagmorgen nahmen neben Özdemir und Wegner auch Bauernpräsident Joachim Rukwied teil.

Verleihung der Regional-Stars 2025

Auf der Grünen Woche am 21. Januar 2025 ist es wieder soweit: Die Lebensmittel Praxis und Grüne Woche präsentieren die Regional-Stars 2025 live und vor Ort in Berlin. Lassen Sie sich inspirieren und informieren, unter anderem von Bundesernährungsminister Cem Özdemir (Grüne).