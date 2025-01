Seit einer Woche sorgt der Ausbruch der Maul- und Klauenseuche in Deutschland für Aufregung. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Bildquelle: GettyImages

Aufatmen am Freitagmorgen: Denn der MKS-Verdachtsfall im Landkreis Barnim, der am Mittwoch für zusätzliches Aufsehen gesorgt hatte, hat sich nach Angaben von Bundesagrarminister Cem Özdemir nicht bestätigt. Auch das Brandenburger Landwirtschaftsministerium teilte kurze Zeit später mit, der Verdacht in einem Ziegenbestand habe sich nicht als zutreffend erwiesen. Das Transportverbot in Brandenburg soll morgen aufgehoben werden.



Nach Angaben von Özdemir hatten Experten des Friedrich-Loeffler-Instituts noch in der Nacht die Untersuchung vorgenommen. Die verdächtigte Ziege sei frei von Maul- und Klauenseuche. Damit bleibe es bei dem einen bekannten Ausbruch. „Deutschland ist weiterhin nicht maul- und klauenseuchenfrei, aber die Tierseuche hat sich immerhin Stand heute nicht ausgebreitet“, fügte Özdemir hinzu.

Deutscher Raiffeisenverband befürchtet massive Auswirkungen

Unterdessen wird in der Agrar- und Ernährungswirtschaft weiter über die drohenden wirtschaftlichen Folgen der MKS gesprochen und diskutiert. Der Deutsche Raiffeisenverband (DRV) hat erstmals eine konkrete Schätzung zu den wirtschaftlichen Schäden abgegeben, die bisher insgesamt für die Agrarbranche infolge des Ausbruchs entstanden sind.

„Entlang der Wertschöpfungskette gehen wir bereits jetzt schon von einem Umsatz-Verlust in Höhe von einer Milliarde Euro aus. Dies macht die Dimension und die möglichen Gesamtschäden für die Zukunft deutlich.“ Das sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbands, Jörg Migende. Der Verband der Fleischwirtschaft war bisher von Schäden im mittleren dreistelligen Millionenbereich ausgegangen.

Aufgrund der zu befürchtenden anhaltenden Exportbeschränkungen sind für den DRV weitere massive Auswirkungen zu erwarten. Dies gelte umso mehr, dass neben Drittstaaten auch Unternehmen aus anderen EU-Ländern aus Unsicherheit gerade Ware aus ganz Deutschland meiden – also nicht nur aus den Restriktionszonen.

DRV: Bei Exportfreiheit zählt jeder Tag

„Es muss weiterhin alle Energie darauf verwendet werden, eine Ausbreitung dieser hoch ansteckenden Viruserkrankung zu vermeiden“, so Migende. Er appelliert an die Politik, auf eine regionalisierte Betrachtungsweise für deutsche Produkte im EU-Binnenmarkt zu bestehen und diese in den Drittlandsmärkten umgehend und konsequent zu verhandeln. Migende: „Wir brauchen überall dort, wo es nicht wissenschaftlich begründbar ist, möglichst schnell wieder Exportfreiheit. Jeder Tag zählt.“

Der DRV macht deutlich, dass von der MKS keinerlei Gefahren für den Menschen ausgehe. Jörg Migende: „Es ist wichtig, dass das Vertrauen in die hohen Standards deutscher Fleisch- und Milchprodukte keinen nachhaltigen Schaden nimmt. Denn dazu gibt es keinen Anlass.“

Regionalisierungsprinzip entschärft die Lage

Die immensen Schadenssummen, die der DRV prognostiziert, liegen im Export begründet. Innerhalb der EU, wo die wichtigsten Abnehmer sitzen, kann der Handel mit tierischen Produkten aus Deutschland weitergehen. Hier herrscht das so genannte Regionalisierungsprinzip. Das heißt: Deutsche Produkte, die nicht aus den betroffenen Gebieten stammen, können in andere Mitgliedstaaten exportiert werden.

Zu den großen Handelspartnern außerhalb der EU zählen Großbritannien, Südkorea und Vietnam. Sie haben bereits Importstopps für viele Produkte aus ganz Deutschland verhängt.

Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes (DBV) befürchtet, dass diese selbst bei rascher Eindämmung noch monatelang aufrechterhalten bleiben. Er sprach von realistischen sechs Monaten.

Schweinehalter: Geschehen ist hochdynamisch

Besonders vom Export abhängig sind Schweinehalter. Noch Anfang dieser Woche sprach die Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands (ISN) von überschaubaren Auswirkungen der Tierseuche auf den deutschen Schweinemarkt. Aber diese Einschätzung habe sich inzwischen geändert, sagte ein ISN-Sprecher: „Das Geschehen ist hochdynamisch.“

Inzwischen hat Großbritannien ein Importverbot für deutsches Schweinefleisch verhängt. Großbritannien ist ein wichtiger Absatzmarkt für Schweinefleisch aus Deutschland. In der Folge gingen laut ISN die Schlachtpreise deutlich zurück. Allerdings gehen 80 Prozent der Exporte in EU-Länder, in denen Restriktionen noch geringer ausfallen.

Bislang kaum Auswirkungen auf Rindfleischmarkt

Auf den Rindfleischmarkt habe der Ausbruch der Seuche bislang kaum Auswirkungen gehabt, so der Marktexperte der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Albert Hortmann-Scholten. Der Sektor sei nicht so exportabhängig wie der Schweinefleischmarkt.

Es gelte aber für Kälber derzeit ein Importverbot für die Niederlande. Hintergrund sei, dass die Niederlande sehr stark in der Kälbermast seien und viele Tiere aus den ostdeutschen Ländern eingeführt haben. Hortmann-Scholten: „Ich glaube aber nicht, dass das lange Bestand hat.“ Voraussetzung sei jedoch, dass sich das Virus in Deutschland nicht weiter verbreite.

Starke Verunsicherung in der Milchindustrie

Auch der Markt für Molkereiprodukte hat inzwischen die Auswirkungen des MKS-Ausbruchs zu spüren bekommen. „Die deutsche Milchindustrie ist derzeit stark verunsichert“, erklärt Hortmann-Scholten. Noch zum Jahresbeginn hätten sich die Milchpreise nach oben entwickelt, mit Rekordpreisen für Butter und Sahne.

Länder außerhalb der EU haben ein Einfuhrverbot für Milchprodukte verhängt. Da müsse die Bundesregierung Verhandlungen aufnehmen. Während es bei Produkten aus pasteurisierter Milch keine Gefahr gebe, dass das Virus verbreitet werde, sehe das bei Frischmilchprodukten anders aus, erklärte der Landwirtschaftskammer-Experte. Hier mache sich bemerkbar, dass Deutschland nach den USA der zweitgrößte Käseproduzent der Welt sei und etwa 50 Prozent der verarbeiteten Milchprodukte in aller Welt exportiere.

Einige Supermarkt-Produkte womöglich günstiger

Branchenexperten können sich vorstellen, dass einige Produkte im Supermarkt wie Butter und Milch wegen der Seuche für Verbraucher etwas günstiger werden könnten, allerdings erst mit ein paar Wochen Verzögerung. „Weil nicht die komplette Ware wie vorher abverkauft werden kann, kommt es zu einem Überangebot“, meint der Agrarmarktexperte des Thünen-Instituts, Josef Efken. Dadurch würden bei Landwirten die Preise für Milch und Schlachtschweine sinken.

EU-Agrarkommissar mahnt zur Besonnenheit

Unterdessen mahnt EU-Agrarkommissar Christophe Hansen angesichts des Auftretens der Maul- und Klauenseuche in Deutschland zu Besonnenheit. Man müsse die Sache sehr ernst nehmen, sagte er vor der Agrarmesse Grüne Woche in Berlin. „Wir müssen aber gleichzeitig auch die nötige Ruhe behalten, denn es sind glücklicherweise bis jetzt isolierte Fälle.“ Die EU-Kommission und deutsche Experten hätten gemeinsam bereits den nötigen Schutzradius in der betroffenen Region in Brandenburg festgelegt. Hansen nannte es problematisch, dass einige Staaten außerhalb der EU schon Importstopps für Fleisch aus ganz Deutschland verhängt haben.

Es gelte nun, mit diesen Staaten in den Dialog zu gehen. Denn Beschränkungen beträfen nur die Region in der Schutzzone, aber nicht die anderen Bundesländer. Der Kommissar wies zudem darauf hin, dass gemästete Tiere auch irgendwann geschlachtet werden müssten. Sonst entstünde ein Problem an Schlachthöfen.

Virus kann viele Monate infektiös bleiben

Verursacht wird die Krankheit durch ein Virus. Anstecken können sich vor allem Klauentiere wie Rinder und Schweine, Schafe und Ziegen. Die betroffenen Tiere haben hohes Fieber, starke Schmerzen und lahmen. Außerdem bilden sich an Zunge und Lippen, an Klauen und Zitzen viele Bläschen.

Von der Infektion bis zu den ersten Symptomen dauert es nur zwei bis sieben Tage. Deswegen kann sich die Seuche schnell ausbreiten.

Tödlich verläuft sie nur selten. Allerdings ist die Sterblichkeit bei Jungtieren höher. Tiere, die genesen sind, bleiben oft geschwächt.

Kühe geben oft kaum noch Milch. Auch können diese Tiere das Virus noch lange Zeit ausscheiden.

Das Virus kann monate- oder gar jahrelang infektiös bleiben, auch wenn es im Erdboden ist oder eingetrocknet. Es kann direkt von Tier zu Tier weitergegeben werden, etwa über den Atem. Aber es kann sich auch über die Räder von Fahrzeugen oder an Schuhsohlen und Kleidung verbreiten.

In Deutschland wurde das Virus vor dem aktuellen Fall zuletzt vor mehr als 35 Jahren nachgewiesen. Auch in der übrigen EU gab es zuvor seit Jahren keinen bestätigten Fall.