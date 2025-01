Statistisches Bundesamt - Landwirtschaftliche Erzeugerpreise steigen um 4,1 Prozent

Großbritannien

Sainsbury erhöht Gehälter um 5 Prozent

Der Lebensmittelhändler Sainsbury hebt die Löhne seiner 118.000 Beschäftigten in zwei Schritten an. Die Erhöhung erfolgt im März und August. Das Unternehmen wird damit nach eigenen Angaben zum bestbezahlenden Lebensmittelhändler in Großbritannien.