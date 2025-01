Zum Start der grünen Woche Bauernverband meldet Gewinneinbruch von 29 Prozent

Vor der Branchenschau bei der Grünen Woche ist das Geschäft für viele Landwirte schwierig. Bauernpräsident Rukwied appelliert deshalb nicht nur für einen „echten Neustart in der Landwirtschaftspolitik“, sondern auch an die Kunden in den Supermärkten. Große Proteste wie vor einem Jahr gibt es nicht.