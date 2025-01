Die internationale Data & Analytics Group Yougov hat Matthias Gross zum CEO für die Region DACH ernannt. Bildquelle: Yougov

Das Marktforschungsunternehmen Yougov hat Matthias Gross zum Chef für die Region Deutschland, Österreich und Schweiz ernannt. Gross leitet dort künftig die Geschäfts- und Forschungsteams, wie Yougov mitteilte.

Der Manager kam erst im Januar 2024 zu Yougov. Sein Wechsel erfolgte im Rahmen der Übernahme des Consumer Panel Services von GfK durch Yougov. Bei Consumer Panel Services arbeitete Gross zuvor zehn Jahre lang als Executive Vice President of Sales. Davor war er nach Angaben von Yougov für Nielsen, Tchibo und Melitta tätig.

Yougov hat durch die Übernahme des Consumer Panel Services seine Position in der Region Deutschland, Österreich und Schweiz deutlich ausgebaut. Fast 70 Prozent des Umsatzes von Yougov in der Region stammen nach Unternehmensangaben von dem übernommenen Geschäft. Die Mehrheit der Mitarbeiter in der Region arbeitet in Deutschland. Im November 2024 benannte Yougov das Consumer Panel Services in Yougov um.

„Mit den Shopper-Daten von CPS als Teil eines größeren Yougov wird sich unser erweitertes Geschäft auf seine zentrale Aufgabe konzentrieren: reale Informationen von echten Menschen in Echtzeit zu liefern“, zitierte Yougov den neuen Regionalchef in der Mitteilung. Gross berichtet an den Yougov-Vertriebschef Tom Fisher. Dieser bezeichnete die Region Deutschland, Österreich und Schweiz als einen der größten Märkte für Yougov.