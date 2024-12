2. und 3. April 2025

BranchenDialog Fleisch + Wurst 2025

Der BranchenDialog Fleisch + Wurst geht neue Wege! Nach 10 Jahren in Köln wird der BDFW zukünftig von verschiedenen bedeutenden Playern der Branche willkommen geheißen. In 2025 geht es in den Süden: Kommen Sie mit uns nach Ochsenhausen und seien Sie am 2./3. April 2025 zu Gast im Hause der Firma Südpack.