Großbritannien

Co-op erweitert automatisches Sparprogramm für Mitarbeiter

Die britische Handelskette Co-op baut ihr Opt-out-Sparprogramm für Beschäftigte aus. Das Unternehmen will damit vor allem Filialmitarbeitern beim Aufbau finanzieller Rücklagen helfen. In einer Testphase sparten 70 Prozent der teilnehmenden Beschäftigten durchschnittlich 200 Pfund in acht Monaten.