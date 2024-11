Nach guten Ernteprognosen Preise für Olivenöl sinken wieder deutlich

Kaum ein anderes Lebensmittel ist in den letzten Jahren so stark im Preis gestiegen wie Olivenöl. Doch nun haben Händler die Preise für Olivenöl deutlich gesenkt. Grund sind bessere Ernteprognosen in Spanien und Griechenland. Dagegen verschärft sich die Lage in Italien weiter.