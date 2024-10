Die Edeka-Tochter Backstube Wünsche errichtet in Erding ein neues Backzentrum mit Logistikdrehkreuz. Das Unternehmen investiert dafür 60 Millionen Euro. In dem energieeffizienten Neubau sollen bis zu 200 neue Arbeitsplätze entstehen.

Backzentrum in Erding: Der neue Standort soll die bestehende Produktionsstätte in Gaimersheim entlasten und die Kapazitäten insgesamt steigern. Bildquelle: Edeka Südbayern

Die Backstube Wünsche errichtet in Erding ein neues Backzentrum samt Logistikdrehkreuz. Die Tochtergesellschaft von Edeka Südbayern investiert dafür rund 60 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Die Inbetriebnahme ist für das Jahr 2026 geplant.

„Mit unserem neuen Backzentrum eröffnen wir uns nicht nur zusätzliche Wachstumsperspektiven, da wir schon in naher Zukunft noch unabhängiger, flexibler und bedarfsgerechter am Markt agieren können. Zugleich sichern wir auch die Wettbewerbsfähigkeit und die Versorgung der Edeka-Kaufleute sowie ihrer Kundschaft mit besten Backwaren einmal mehr ab.“, zitierte das Unternehmen den Edeka Südbayern-Chef Claus Hollinger in der Mitteilung. Der neue Standort soll nach Unternehmensangaben die bestehende Produktionsstätte in Gaimersheim entlasten und die Kapazitäten insgesamt steigern.

Die Backstube Wünsche hat für den Neubau ein rund 41.000 Quadratmeter großes Grundstück nordöstlich von Erding erworben. Dort entstehen neben den Produktionsflächen auch Büro- und Sozialräume. Das Unternehmen plant nach eigenen Angaben ein energieeffizientes Backzentrum mit Photovoltaikanlagen auf den Dächern, einer Anlage zur Wärmerückgewinnung sowie LED-Beleuchtung im gesamten Gebäude. Für die Produktion selbst setzt die Backstube Wünsche nach eigenen Angaben auf die Verknüpfung moderner Produktionsverfahren und traditioneller handwerklicher Herstellung.

Das Unternehmen will in Erding schrittweise bis zu 200 neue Arbeitsplätze schaffen. Die Backstube Wünsche beschäftigt derzeit rund 1.800 Menschen, darunter etwa 60 Auszubildende. Das Unternehmen erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von mehr als 104 Millionen Euro. Von den Produktionsstandorten Gaimersheim und Kolbermoor aus versorgt die Backstube Wünsche nach eigenen Angaben rund 280 Filialen, ein Restaurant sowie ein Café.