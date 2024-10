Edeka Minden-Hannover, Mars und Melitta haben für ihre Erfolge bei der CO₂-Reduktion in der Logistik Auszeichnungen erhalten. Die Unternehmen konnten ihre Emissionen um bis zu 40 Prozent senken. Edeka setzt dabei vor allem auf Bio-LNG als Kraftstoff für seine Lkw-Flotte.

Lean and Green Auszeichnungen für Edeka, Mars, Melitta und die Logistikgruppe Rigterink auf der BVL Supply Chain CX in Berlin. Bildquelle: BVL - Bundesvereinigung Logistik/Kay Herschelmann

Drei Unternehmen aus der Lebensmittelbranche haben für ihre Erfolge bei der CO₂-Reduktion in der Logistik Auszeichnungen der Bundesvereinigung Logistik (BVL) erhalten. Edeka Minden-Hannover, Mars und Melitta bekamen im Rahmen der Netzwerkveranstaltung BVL Supply Chain CX in Berlin die sogenannten Lean and Green Awards, wie GS1 Germany mitteilte. Auch der Logistikdienstleister Rigterink erhielt eine Auszeichnung.

Edeka Minden-Hannover erreichte nach eigenen Angaben eine Reduzierung der Emissionen aus Transport und Logistik um mehr als 40 Prozent. Der Händler setzt dafür vor allem auf Bio-LNG als Kraftstoff. Von den insgesamt 700 Lastwagen fahren bereits etwa 400 mit diesem klimafreundlichen Treibstoff. „Die weitere Umstellung der eigenen Schwerlastflotte ist bis Ende 2025 geplant“, teilte das Unternehmen mit.

Mars verringerte den Ausstoß an Treibhausgasen nach eigenen Angaben um mehr als 30 Prozent. Der Lebensmittelhersteller setzte dafür unter anderem auf Fahrerschulungen, eine Modernisierung des Fuhrparks und eine Photovoltaikanlage am Lagerstandort in Minden. Außerdem vermeidet Mars Leerfahrten durch Kooperationen mit anderen Unternehmen. Das Unternehmen führte zudem ein Programm ein, bei dem Mitarbeiter zwei Tage im Jahr für soziale Projekte nutzen können.

Melitta Europa senkte die CO₂-Emissionen den Angaben zufolge um mehr als 22 Prozent. Der Kaffeeröster nutzt alternative Kraftstoffe im Güterverkehr und bezieht Grünstrom für die Lagerstandorte. Zur Steigerung der Energieeffizienz setzte das Unternehmen nach eigenen Angaben auf optimierte Prozesse und umfassende Isolierungsarbeiten.