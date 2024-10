Die Frostkrone Food Group hat Roman Wedel (Foto) zum Chief Sustainability Officer ernannt. Der langjährige Controller soll die Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens weiterentwickeln. Zur Vorbereitung absolvierte er ein Programm an der Oxford University.

Roman Wedel soll in seiner neuen Position die Nachhaltigkeitsstrategie der Frostkrone Food Group weiterentwickeln und umsetzen. Bildquelle: Frostkrone Food Group

Die Frostkrone Food Group hat Roman Wedel (Foto) zum Chief Sustainability Officer (CSO) und HR Director Corporate ernannt. Dies teilte das Unternehmen mit. Wedel soll in dieser Position die Nachhaltigkeitsstrategie der Unternehmensgruppe weiterentwickeln und umsetzen.

Wedel arbeitet nach Angaben der Frostkrone Food Group seit 2009 für das Unternehmen. Er begann seine Karriere dort als Controller und übernahm in den vergangenen Jahren zunehmend die Leitung der Nachhaltigkeitsinitiativen. Zur Vorbereitung auf seine neue Position absolvierte er laut der Mitteilung das Leading Sustainable Corporations Programm 2024 an der Oxford University. „Nachhaltigkeit ist ein zentrales Thema, das wir in vielen Bereichen des Unternehmens bereits aktiv vorantreiben“, zitierte das Unternehmen Wedel.

Die Frostkrone Food Group betreibt als Spezialist für tiefgekühlte Snacks und Fingerfood nach eigenen Angaben weltweit acht Produktionsstandorte und beschäftigt rund 1.300 Mitarbeiter.