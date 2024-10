Die deutschen Winzer erwarten mit 7,9 Millionen Hektolitern die niedrigste Weinproduktion seit 2017. In Sachsen und im Weinbaugebiet Saale-Unstrut brechen die Erntemengen um mehr als 70 Prozent ein. Nur Rheinhessen verzeichnet ein leichtes Plus.

An der Mosel erwarten die Winzer nach großflächigem Hagelschlag im Mai die kleinste Erntemenge seit 50 Jahren. Bildquelle: Getty Images

Die deutschen Winzer ernten in diesem Jahr deutlich weniger Trauben als im Vorjahr. Die Weinlese fällt mit voraussichtlich 7,9 Millionen Hektolitern Weinmost so niedrig aus wie seit 2017 nicht mehr. Das teilt das Deutsche Weininstitut mit. Dies entspricht einem Rückgang von rund neun Prozent gegenüber 2023.

An der Mosel kleinste Erntemenge seit 50 Jahren

Die Erträge liegen damit auch etwa zehn Prozent unter dem zehnjährigen Mittel von 8,8 Millionen Hektolitern. Einen ähnlich niedrigen Ertrag verzeichneten die Winzer zuletzt 2017 mit 7,5 Millionen Hektolitern.

Besonders stark betroffen sind die östlichen Anbaugebiete. In Sachsen brach die Erntemenge um 70 Prozent ein, im Weinbaugebiet Saale-Unstrut sogar um 73 Prozent. Auch die Winzer an der Ahr verzeichnen mit einem Minus von 64 Prozent außergewöhnlich hohe Verluste. An der Mosel erwarten die Winzer nach großflächigem Hagelschlag im Mai die kleinste Erntemenge seit 50 Jahren. Der Rückgang beträgt dort 30 Prozent.

Rheinhessen und Pfalz mit stabilen Erträgen

Die beiden größten deutschen Weinbaugebiete Rheinhessen und Pfalz blieben weitgehend verschont. In der Pfalz sank die Erntemenge um vier Prozent. Rheinhessen verzeichnet als einziges der 13 deutschen Anbaugebiete sogar ein leichtes Plus von sieben Prozent.

Für die starken Ertragseinbußen sind nach Angaben des Deutschen Weininstituts vor allem Wetterextreme wie Spätfröste, starke Niederschläge und Hagel verantwortlich. Das regenreiche Jahr werde aber „extraktreiche Weine mit ausgeprägter Mineralität“ hervorbringen#. Die lange Reifephase habe sich zudem positiv auf die Aromabildung in den Beeren ausgewirkt.