Warum sind Klimaschutzprogramme nicht besser vergleichbar? Darüber diskutieren die Kollegen unseres Schwestermagazins Top-Agrar am 7. November 2024 in Berlin. Alle Interessierten sind zur kostenlosen Teilnahme eingeladen.

Die Landwirtschaft muss sich auf den Klimawandel einstellen – und kann gleichzeitig einen Beitrag zum Schutz des Klimas leisten. Bildquelle: Getty Images

Auf einer Diskussionsveranstaltung unseres Schwestermagazins Top-Agrar am 7. November um 19.30 Uhr in der Landesvertretung Baden-Württemberg in Berlin geht es um die Vergleichbarkeit der Klimaschutzprogramme und die Frage, wie mehr Transparenz geschaffen werden kann.

Hintergrund: Die Bedeutung der Klimadebatte nimmt weiter zu, besonders auch im Bereich der Lebensmittel. Ein großer Hebel für den Lebensmitteleinzelhandel sind die Scope 3 Emissionen. Das sind die THG-Emissionen, die bei Produktion und Verarbeitung der Nahrungsmittel entstehen.

Viele Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette legen Programme auf, die ihre CO 2 -Bilanz verbessern sollen. Bisher sind die Programme sehr vielschichtig und nicht direkt vergleichbar. Teils verwenden sie unterschiedliche Berechnungsmethoden.

Auch per Livestream auf Youtube

Die Folge: Landwirte, also die Adressaten der Program­me, aber auch die Verbraucher verlieren den Überblick. Damit mehr Transparenz geschaffen wird, bedarf das System dringend einheitlicher Standards.

Darüber spricht das Agrarmagazin Top Agrar, das wie Lebensmittel Praxis zur LV-Gruppe aus Münster gehört, im Rahmen der Reihe „Landwirtschaft im Dialog“ mit Praktikern, der Wissenschaft, mit Politikerinnen und Politikern sowie der Industrie. Diskutieren Sie mit am 7. November 2024 in Berlin!

Für die kostenlose Teilnahme vor Ort in der Vertretung des Landes Baden-Württemberg können Sie sich hier an­melden. Wer in Berlin nicht dabei sein kann, ist herzlich eingeladen, im Live­stream auf Youtube zuzuschauen.

Das sind die Gäste auf dem Podium

Zu den Gästen auf dem Podium zählen:

Norbert Lins, Mitglied des Europäischen Parlaments, stellertretender Vorsitzender des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung

Claudia Müller, Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft

Hubertus Paetow, Präsident der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG)

Dr. Alexander Hinrichs, Geschäftsführer QS Qualität und Sicherheit GmbH und Initiative Tierwohl

Diana Wicht, Supply Chain Lead bei McDonald's Deutschland

Reinhild Benning, Senior Beraterin für Agrarpolitik bei der Deutschen Umwelthilfe (DUH)

Christian Rohlfing, Biolandwirt

Josef Bösl, Milchviehhalter

Markus Röser, Leiter Kommunikation, Public Affairs & Nachhaltigkeit BASF

Moderiert wird die Runde von Anke Reimink und Guido Höner von der Top-Agrar-Redaktion.