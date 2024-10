Thurid Kahl (Foto) übernimmt ab November 2024 die Geschäftsführung von Moët Hennessy Deutschland. Bildquelle: Moët Hennessy

Moët Hennessy Deutschland erhält eine neue Führung. Thurid Kahl übernimmt ab November 2024 die Position der Geschäftsführerin, wie das Unternehmen mitteilte. Sie folgt auf Christophe Guinier, der in seine Heimatstadt Paris zurückkehrt. Moët Hennessy ist bekannt für seine Champagner, Spirituosen und Weine.

Kahl verfügt laut der Mitteilung über mehr als 20 Jahre internationale Erfahrung in der Kosmetikindustrie. Zuletzt verantwortete sie als Managing Director den Aufbau einer Naturkosmetik-Marke im Premium-Segment mit Vertrieb in über 40 Ländern. Zuvor arbeitete die Berlinerin in verschiedenen Führungspositionen bei Beiersdorf in Deutschland und den USA.

„Ich bin stolz darauf, mit meiner großen Leidenschaft und meinem tiefen Verständnis für Premium-Marken nun auch im Bereich der Fine Drinks einen nachhaltigen Beitrag zur Weiterentwicklung von Moët Hennessy in Deutschland leisten zu dürfen“, zitiert das Unternehmen Kahl in der Mitteilung. Sie wird auch dem EMEA Executive Committee von Moët Hennessy angehören.

Christophe Guinier wechselt in globale Position

Ihr Vorgänger Christophe Guinier wechselt in die Position des Global Business Control Directors bei Moët Hennessy. Dort soll er zur Entwicklung der strategischen und budgetären Ziele der Wein- und Spirituosensparte des Mutterkonzerns LVMH beitragen und deren Erreichung sicherstellen. Guinier leitete seit Juni 2022 die Champagner-, Wein- und Spirituosenaktivitäten der aktuell 28 Marken von Moët Hennessy in Deutschland.

Moët Hennessy bezeichnet sich selbst als Kompetenzführer für Champagner, feine Spirituosen und Weine. Mit dem Führungswechsel strebt das Unternehmen offenbar eine Stärkung seiner Marktposition an. Kahl betonte, sie wolle nicht nur die Markenpräsenz im deutschen Markt erhöhen, sondern auch das Lebensgefühl des „Quiet Luxury“ vermitteln.