Ernährungssicherheit Slow Food startet Projekt für krisenfeste Lebensmittelsysteme

Der Verein Slow Food Deutschland, der sich für eine bewusstere und nachhaltigere Ernährung stark macht, propagiert in einem Positionspapier die so genannte Agrarökologie als Alternative zum konventionellen Agrarsystem. Es könne die Ernährungssicherheit am besten gewährleisten. Ein neues Projekt soll für krisenfeste Lebensmittelsysteme sorgen.