Getränkehersteller Berentzen steigert Profitabilität trotz Konsumflaute

Der Getränkehersteller Berentzen verzeichnet in den ersten neun Monaten 2024 ein deutliches Plus beim Betriebsergebnis: Es wuchs um 52 Prozent auf 7,6 Millionen Euro vor Steuern und Zinsen. Trotz rückläufiger Absatzmengen hält das Unternehmen an seiner Jahresprognose fest.