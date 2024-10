Lohnverhandlungen Tarifgespräche in Süßwarenindustrie vertagt

In der Süßwarenindustrie gestalten sich die Verhandlungen zäh. Bildquelle: Getty Images

Die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Süßwarenindustrie im Tarifgebiet Berlin West sind erneut gescheitert. Der Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI) und die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) haben die zweite Verhandlungsrunde am 14. Oktober 2024 ohne Ergebnis beendet. Die Gespräche sollen am 2. Dezember 2024 weitergehen, wie der BDSI mitteilte.

Der BDSI betonte, er habe in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ein faires Angebot vorgelegt. Dieses Angebot mit einer Laufzeit von 28 Monaten liege deutlich über der Inflationsrate. Im September 2024 betrug die Inflationsrate bundesweit 1,6 Prozent und in Berlin 0,8 Prozent, so der BDSI.

„Die Arbeitgeber wollen im Sinne ihrer Belegschaften, aber auch der Betriebe, schnellstmöglich zu einem Tarifabschluss kommen“, erklärte Mario Mundorf, Tarifpolitischer Geschäftsführer des BDSI. Er kritisierte jedoch: „Leider war auch heute auf Seiten der Gewerkschaft kaum Bereitschaft erkennbar, von ihren Maximalforderungen abzuweichen.“