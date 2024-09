Die Arla Molkereigenossenschaft investiert Millionen in ihr Milchwerk in Upahl. Neben neuen Produktionsanlagen für fermentierte Milchprodukte sollen auch Nachhaltigkeitsprojekte umgesetzt werden. Das Werk soll ab Ende 2025 allein mit Ökostrom betrieben werden.

Nachhaltige Produktion Arla investiert Millionen in Upahl

Die Arla Molkereigenossenschaft plant Investitionen von rund 30 Millionen Euro in ihr Milchwerk im mecklenburgischen Upahl. In den kommenden drei Jahren sollen 20 Millionen Euro in neue Produktionsanlagen für fermentierte Milchprodukte wie Arla Skyr fließen. Weitere zehn Millionen Euro sind für Nachhaltigkeitsprojekte vorgesehen.

Das Unternehmen verfolgt mit den Investitionen auch ambitionierte Klimaziele. Bis 2030 sollen die CO2-Emissionen aus dem Produktionsbereich um 63 Prozent gegenüber 2015 sinken. In Upahl plant Arla, die Emissionen bis 2030 um rund 60 Prozent zu reduzieren. Ab Ende 2025 soll der Standort vollständig mit Ökostrom betrieben werden.

Die Investitionen wurden anlässlich der Feierlichkeiten zum 30-jährigen Bestehen des Werks bekanntgegeben. „Der Standort ist eine Erfolgsgeschichte und hat sich in den vergangenen zehn Jahren zu einem innovativen, zentralen Werk für Frischmilchprodukte innerhalb der Arla Gruppe entwickelt“, teilte Peder Tuborgh, CEO der Arla Group, mit.

Arla-Werk verarbeitet 500 Millionen Kilogramm Milch jährlich

Das Werk verarbeitete im vergangenen Jahr rund 500 Millionen Kilogramm Milch und beschäftigt 430 Mitarbeiter. Es bezieht Milch von 330 Arla-Landwirten aus der Region.

Dr. Till Backhaus, Minister für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt des Landes Mecklenburg-Vorpommern, betonte die Bedeutung des Werks: „Das Arla Werk in Upahl ist ein sehr wichtiger Wirtschaftsfaktor und Arbeitgeber in der Region“, erklärte er laut der Mitteilung.