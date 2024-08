Bonduelle will sein Geschäft mit verpacken Salaten in Deutschland und Frankreich verkaufen. Darüber hat das Unternehmen informiert. Begründet wird das mit einem strukturellen Rückgang des Salatkonsums in den vergangenen zehn Jahren.

Bonduelle plant den Verkauf seines Geschäftes mit verpackten Salaten in Deutschland und Frankreich. Das hat das Unternehmen mitgeteilt. Begründet wird das mit einem strukturellen Rückgang des Salatkonsums in den vergangenen zehn Jahren. Dieser sei durch die Inflation und den zunehmenden Wettbewerb durch Eigenmarken verschärft worden.

Stattdessen will Bonduelle die Aktivitäten in den Bereichen frische Feinkost, Konserven und Tiefkühlkost ausbauen.

In der Bundesrepublik sind nun exklusive Verhandlungen mit Taylor Farms geplant. Taylor Farms ist ein Hersteller von Salaten und frischen Lebensmitteln mit Produktionsstätten in den USA, Kanada und Mexiko. Dieses Unternehmen hat seinen Sitz in Salinas in Kalifornien.

Laut Bonduelle wurden bereits Gespräche mit den Arbeitnehmervertretungen in Deutschland und Frankreich aufgenommen.